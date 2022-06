POCO M4 Pro 4G tra i più economici da 256 GB: AMOLED a 90 Hz e 64 MP a 200€

Se il 5G non è nei vostri pensieri e puntate ad un dispositivo economico ed affidabile, allora è arrivato il momento di dare un'occhiata alle migliori occasioni dedicate a POCO M4 Pro 4G: che sia una promo lampo o un super ribasso con codice sconto, qui si punta sempre al miglior prezzo!

Codice sconto POCO M4 Pro 4G: il budget phone completo ed economico

Lo stile inconfondibile del brand partner di Xiaomi si riconosce subito e anche POCO M4 Pro 4G non fa eccezione. La back cover è decisamente appariscente grazie ad un modulo fotografico esteso, occupato dal logo della compagnia. Mosso dal chipset Helio G96, il low budget punta al risparmio, ma senza troppe rinunce: abbiamo un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ con punch hole, refresh rate a 90 Hz, una batteria capiente da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W e ovviamente l'NFC. Per la fotocamera principale abbiamo un sensore da 64 MP accompagnato da un grandangolo da 8 MP ed un obiettivo macro da 2 MP.

Insomma, i compromessi ci sono ma parliamo di uno smartphone economico di tutto rispetto! Volete saperne di più sul nuovo budget phone targato POCO? Allora eccovi serviti con la nostra recensione completa del piccolo della famiglia.

Il nuovo POCO M4 Pro 4G scende di prezzo grazie a questo nuovo codice sconto di Goboo, ovviamente con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa POCO (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

