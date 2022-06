Sfreccia sulla FIIDO D2S nelle tue passeggiate estive

Le belle giornate si sa, richiamano al movimento e quale miglior modo per spostarsi se non in eBike? E quale miglior prodotto se non la bici elettrica FIIDO D2S, che abbiamo recensito, che torna in offerta con codice sconto e spedizione da Europa su Geekbuying?

Codice sconto FIIDO D2S: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta

La FIIDO D2S è una bici elettrica molto completa, dotata di un motore da 250W con velocità fino a 25 km/h, pneumatici in gomma gonfiabile da 16″, un design pieghevole, altezza del manubrio e del sellino regolabile e tre modalità di pedalata. Grazie poi alla batteria da 36V/7.8 Ah, riusciamo ad ottenere un'autonomia fino a 50 km.

Inoltre, è dotata di una luce anteriore a LED per guidare anche di notte, un cambio SHIMANO TOURNEY serie TZ500 a 6 marce e le certificazioni FCC e CE. Quanto ai freni, troviamo un doppio sistema a disco, in grado di dare una buona stabilità alla bici.

Trovate la bici elettrica FIIDO D2S su Geekbuying in offerta grazie al codice sconto che trovate qui sotto. Questo senza dimenticare la sempre utile spedizione da Europa, che la rende un prodotto davvero molto appetibile per chi cerca concretezza ad un prezzo molto buono. N.B. Nel caso non visualizzaste il box, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

