Xiaomi ha la soluzione per tutto: vi ripara perfino la zanzariera!

Dopo spazzolini, lampade smart, taccuini per appunti e una valanga di altri accessori ora la compagnia cinese mira anche a come salvarvi l'estate. Se avete una zanzariera bucata e state pensando di sostituirla, tirate il freno: con questo pratico kit per riparare zanzariere adesivo da Xiaomi YouPin farete in un lampo, spendendo meno di 1€!

Il kit per riparare le zanzariere arriva da Xiaomi YouPin: ora in offerta lampo su AliExpress!

Come al solito YouPin ci regala un prodotto semplice, economico e semplicissimo da utilizzare. Il kit per riparare zanzariere arriva da Xiaomi YouPin e vi permetterà di “coprire” qualsiasi buco in un attimo. Il ripara zanzariere adesivo è disponibile in varie dimensioni (in base alle vostre esigenze) e presenta una rete a maglia fitta con un adesivo. Basterà rimuovere la pellicole protettiva ed applicare il prodotto sul foro: il questo modo la vostro zanzariera sarà riparata senza il minimo sforzo e con una spesa bassissima.

Come anticipato poco sopra, il kit ripara zanzariere di Xiaomi YouPin è disponibile in vari formati a partire da soli 60 centesimi. Potete scegliere tra un solo “foglio” da 10 x 10 cm, oppure una confezione da 3 o da 6; in alternativa è presente anche il pratico adesivo a rullo. Siete interessati a riparare quel fastidioso buco che mette in pericolo la serenità della vostra estate tra le mura di casa? Allora di seguito trovate la pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

