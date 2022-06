Il nuovo spazzolino sonico Xiaomi T200 pulisce con cura e delicatezza, ma costa pochissimo

Ormai il numero di dispositivi Xiaomi dedicati all'igiene orale sta salendo sempre di più e c'è solo l'imbarazzo della scelta (con modelli per tutte le tasche). A questo giro, la casa di Lei Jun ha lanciato Xiaomi Mi Electric Toothbrush T200, un nuovo spazzolino elettrico targato Mijia dal prezzo decisamente aggressivo.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush T200 è il nuovo spazzolino elettrico Mijia: tutto su caratteristiche e prezzo

Dotato di un design sobrio ed essenziale (con due colorazioni pastello estremamente delicate), il nuovo spazzolino elettrico Xiaomi Mijia T200 si pone come l'ennesima alternativa super accessibile della casa cinese. Il corpo è compatto e leggero: il diametro di 23 mm lo rende perfetto da impugnare senza alcuna difficoltà. Insomma, un modello perfetto sia a casa che in viaggio.

Non sono presenti funzionalità smart, ma resta comunque un ottimo spazzolino sonico low budget. La testina è piccola ed arrotondata, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di bocca; inoltre la leggera oscillazione orizzontale consente di pulizie in modo efficiente, proteggendo le gengive. Non mancano delle setole DuPont da 0.15 mm, un must quando si parla di questa tipologia di prodotti.

Per quanto riguarda le funzioni, il nuovo spazzolino sonico T200 offre due modalità: una standard e una dedicata alla pulizia più delicata (per denti sensibili o gengive infiammate). All'interno del dispositivo trova spazio un motore a levitazione magnetica in grado di restituire fino a 31.000 vibrazioni al minuto. La ricarica avviene tramite Type-C, mentre in termini di autonomia si parla di circa 25 giorni di utilizzo.

Il nuovo spazzolino elettrico Xiaomi Mijia T200 (presumibilmente arriverà nei mercati internazionali come Mi Electric Toothbrush T200) è stato lanciato in Cina ad un prezzo super: solo 11€ al cambio, ossia 79 yuan.

