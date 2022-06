KUU lancia il suo primo tablet ed è già in sconto

Negli ultimi tempi il brand KUU, specializzato in soluzioni di produttività in mobilità, è risultato molto presente con vari modelli interessanti. Un tablet però, soprattutto Android 4G, non c'era ancora ed il nuovo KUU UPAD colma quel vuoto che l'azienda non aveva ancora provveduto a riempire, portandolo sul mercato ad un ottimo prezzo, specie in offerta.

KUU UPAD ufficiale: tutto sul primo tablet del brand

Design e specifiche tecniche

Il nuovo UPAD si presenta sottile e ampio, andando quindi ad avvalersi di un peso di soli 514 grammi. Questa sua conformazione ci permette di avere un display da 11″ con risoluzione QXGA+ (2176 x 1600 pixel), con cui è possibile ovviare a multimedialità e produttività in maniera concreta. Al suo interno troviamo il noto chip entry-level Unisoc T618, lo stesso che possiamo vedere nel Realme Pad Mini, quindi comunque affidabile. Per la memoria troviamo un taglio da 4/64 GB con RAM LPDDR4X.

Passando ad altri specifiche tecniche, non possiamo non citare la batteria da 7.300 mAh, ma anche Bluetooth 5.0, supporto al Wi-Fi Dual Band, al 4G LTE (quindi potete portarlo ovunque), ma anche il sistema operativo Android 11 stock, che vi permette dunque di utilizzare tutte le applicazioni più note di streaming e non solo. Presenti anche delle fotocamere, con quella posteriore da 13 MP mentre quella frontale è da 5 MP, ideale per le videochiamate.

KUU UPAD – Prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo tablet Android 4G KUU UPAD è disponibile all'acquisto su Geekbuying ad un prezzo competitivo, che potete ottenere grazie all'offerta con codice sconto che vi fornisce lo store. Così come vi fornisce una rapida spedizione dai suoi magazzini europei. Trovate il box con il link qui in basso. N.B. se non doveste visualizzare correttamente il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

