Il flip phone di OPPO potrebbe essere dietro l’angolo

Se c'è un brand che vuole crescere in maniera esponenziale, quello è sicuramente OPPO e lo dimostra la sua volontà di ampliare i suoi pieghevoli. E non è un caso quindi, se l'uscita del possibile flip phone di OPPO potrebbe essere effettivamente dietro l'angolo, con un prezzo pare molto competitivo.

Il flip phone di OPPO già a giugno 2022? Lo suggerisce un leak

A parlare dell'eventualità di un pieghevole verticale della Green Factory è l'insider Arsenal Jun, che spiega come proprio OPPO, insieme a Realme, punti molto sulla sperimentazione per quanto riguarda la fascia alta. E, inevitabilmente, è impossibile non pensare proprio al possibile al flip phone che il brand ha già nei piani da tempo e che potrebbe includere nella serie Find N, che tra l'altro aspetta il successore del primo e fortunato dispositivo.

Ma quando dovrebbe arrivare dunque il possibile OPPO Find N Flip (nel caso volessimo immaginare un nome)? Secondo la leaker di Weibo, potremmo già vederlo presentato entro il mese di giugno 2022, ma ci riserviamo di poter attendere anche luglio. L'idea, in effetti, potrebbe essere concreta se pensiamo che la serie Find X5 è uscita ormai già da tempo e anche la gamma Reno 8 ha trovato spazio recentemente. Immaginiamo, tra l'altro, che possa esserci lo Snapdragon 8 Gen 1 in quanto a chipset.

Diciamo questo perché, sempre secondo il leak, lo smartphone potrebbe costare in un range intorno ai circa 840€ al cambio (6.000 yuan circa). Questo, relativamente alla categoria, sarebbe sicuramente un prezzo abbordabile per un pieghevole, che ad oggi vede come più conveniente di questa fascia solo Samsung Galaxy Z Flip 3. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per capirne di più, ma già così l'attenzione non è bassa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il