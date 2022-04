Realme GT Neo 3 segna un nuovo record nei test di ricarica di DxOMark

Fin dal suo debutto in patria era chiaro che Realme GT Neo 3 avrebbe fatto parlare di sé e non solo per il suo stile sportivo e le caratteristiche di tutto rispetto: si tratta, infatti, del primo smartphone dotato della tecnologia UltraDart da 150W. Che cosa significa? Semplicemente che il nuovo arrivato di Realme è il dispositivo dotato della tecnologia di ricarica più veloce a livello globale ed ora arrivano anche le valutazioni di DxOMark.

Realme GT Neo 3 con UltraDart da 150W in cima alla classifica di DxOMark per la sua velocità di ricarica

Il team di DxOMark, conosciuto in tutto il mondo per le sue valutazioni in merito al comparto fotografico dei smartphone, ha da un po' di tempo ampliato i suoi orizzonti introducendo classifiche dedicate anche ad altri aspetti dei dispositivi. Ed ora tocca a Realme GT Neo 3 e alla sua super ricarica da 150W, in grado di regalare una velocità record: basteranno solo 5 minuti per passare da 0 al 50%, per prestazioni fulminee senza interruzioni. Siamo tutti curiosi di toccare con mano questa novità e nel frattempo è arriva la valutazione di DxOMark.

Secondo gli ultimi dati, Realme GT Neo 3 ha raggiunto la vetta diventando il miglior dispositivo testato per tempo di ricarica, con un punteggio di 121. Il nuovo arrivato ha sorpassato sia il precedente GT Neo 2 5G che iPhone 13 Pro Max (rispettivamente 101 e 73 punti).

Ma come funziona la novità introdotta da GT Neo 3? Il dispositivo è dotato di un UltraDart Adaptive Dual-Chipset, abbinato alla nuova architettura di ricarica ad alta potenza 4:2, capace di migliorare l'efficienza di ricarica della batteria e riducendo la perdita di energia durante la ricarica dalla fonte. In secondo luogo, la pompa di carica personalizzata ad alta efficienza riduce anche il calore generato durante questa fase e la temperatura più bassa prolunga ulteriormente la durata ad alta potenza migliorandone la velocità.

Con la nuova struttura Dual-Cell, due celle da 2.250 mAh sono collegate in serie all'interno della batteria, equivalente a 4.500 mAh. Con la tecnologia Battery Sense Cell Voltage Detection, il dispositivo è in grado di rilevare con precisione il voltaggio, evitando efficacemente gli errori causati dal circuito di protezione della batteria. Ciò consente una strategia di ricarica più accurata durante il processo, riducendone il tempo complessivo.

Ovviamente non si punta solo alla velocità, ma anche alla sicurezza: il dispositivo è stato certificato da TÜV Rheinland per Safe Fast-Charge System, grazie alle 38 misure di protezione inserite da Realme. Inoltre, il chip di sicurezza di ricarica MCU dedicato viene aggiunto al circuito di ricarica, ed è in grado di spegnere direttamente il caricabatterie da 150W in caso di stato di carica anomala.

Il nuovo Realme GT Neo 3 sarà presentato in India il prossimo 29 aprile: mancano quindi solo pochi giorni al debutto Global e non vediamo l'ora di scoprire quando arriverà anche alle vostre latitudini.

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più su Realme GT Neo 3, eccovi il nostro approfondimento. Per gli utenti interessati a mettere le mani sul nuovo arrivato già da ora, scoprite dove comprarlo!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il