Silvrr fa le pulizie di primavera: tanti Coupon sugli aspirapolvere wireless

Giunta la primavera, è ora di dare una ventata di fresco alle nostre case e, si sa, questo è possibile solo con le proverbiali pulizie. Ebbene, Silvrr vi viene in aiuto proprio con una serie di Coupon utilizzabili per l'acquisto di aspirapolvere wireless, robot vacuum e tanto altro in offerta, ma solo per pochi giorni!

Silvrr pulizie di primavera: tutti i Coupon della nuova promo sugli aspirapolvere wireless in offerta

Come si struttura la promozione di Silvrr? Il tutto è molto semplice ma ben strutturato. Infatti, è possibile acquistare, al prezzo in offerta, tanti aspirapolvere wireless, robot vacuum, ma anche prodotti per la sterilizzazione di spazzolini e simili delle migliori marche di elettronica Dreame, Xiaomi, JIMMY e tanto altro in sconto grazie a dei Coupon dedicati per soglia di spesa.

Ad esempio, per una spesa di almeno 10€, avrete un Coupon da 6€. Se invece spendete più di 50€, ne potrete utilizzare uno da 15€ e per finire, per una spesa di 100€, potete usufruire di un Coupon da ben 25€. Ma vale per tutte le modalità di pagamento? In realtà no, ma questo non ferma la convenienza!

Infatti, per poterli utilizzare, dovrete selezionare la modalità “Paga Dopo“, per poter pagare il tutto entro 30 giorni, oppure con il “Paga in 3 rate” (vero punto di forza dello store Silvrr), con cui dilazionare il pagamento. Quindi, chi lo acquista a prezzo pieno, non può usufruire della promozione.

Ricordiamo che la promozione con le offerte Silvrr per le pulizie di primavera è valida fino a domenica 24 aprile 2022, quindi dovrete affrettarvi a fare i vostri acquisti, anche se potete poi pagarli in tutta tranquillità in seguito.

Vi lasciamo qui sotto il link all'iniziativa e vi ricordiamo che potete acquistare su Silvrr solo tramite l'applicazione dello store, che potete scaricare su Google Play Store e App Store di Apple. Per saperne di più, vi lasciamo l'articolo di introduzione all'eCommerce. N.B. se non doveste visualizzare il link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il