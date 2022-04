La macchina da caffè KONKA in offerta è retrò… ma solo nel design!

La colazione è il pasto più importante e non va assolutamente sottovalutato: è l'imprinting che regaliamo al resto della giornata! Che sia accompagnata da un caffè, un cappuccino o del latte di soia schiumato non importa: ciò che conta è la bontà – e questo la macchina da caffè KONKA lo sa, ed è già pronta a soddisfare anche i più esigenti, con il suo look vintage, le sue diverse funzioni ed il suo prezzo in offerta.

La macchina da caffè KONKA è bella, versatile, tecnologica ed è in offerta

La macchina da caffè firmata KONKA ha un design super riconoscibile, con linee retrò ed un fascino vintage, rafforzato dalla presenza dell'indicatore della temperatura sulla parte anteriore. Le dimensioni compatte di 311 x 312 x 155 mm la rendono anche facile da collocare anche nelle cucine più piccole.

Con una potenza di 220V e di 1050W, l'apparecchio è capace di estrarre il caffè con una potenza di 20 Bar, esaltando l'aroma della miscela scelta; un altro punto a favore della macchina da caffè KONKA è, come già anticipato, la sua versatilità da 3 in 1: è capace infatti di supportare le capsule di brand abbastanza noti (come Nescafè e Lavazza), le cialde e persino il macinato.

In aggiunta alla preparazione del caffè, il dispositivo è dotato di un montalatte, ovvero di un ugello direzionabile per l'erogazione del vapore, pensato per scaldare e schiumare il latte e per la preparazione di ottimi cappuccini, ed il serbatoio da 1.2 Lt d'acqua è sufficientemente capiente da poterlo ricaricare solo occasionalmente.

La macchina da caffè KONKA è in offerta ad un prezzo interessante su GShopper: è possibile acquistarla risparmiando grazie al codice sconto dedicato. Di seguito trovate il collegamento diretto alla pagina del prodotto; se non doveste visualizzare il box sottostante, vi suggeriamo di disabilitare AdBlock.

Articolo sponsorizzato.

