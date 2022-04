OPPO A55s 5G ufficiale: addio Qualcomm, benvenuta MediaTek

Nel mentre la serie high-end Ace passa a OnePlus, OPPO A55s 5G rappresenta il nuovo capitolo dedicato alla fascia mid-range con connettività di ultima generazione. Uno smartphone che si discosta dal modello visto a fine 2021, sia dal punto di vista estetico che dal SoC utilizzato al suo interno. Al posto di una soluzione Qualcomm ne troviamo una targata MediaTek, per quanto sempre in 5G: vediamo quali sono le sue novità.

OPPO presenta ufficialmente A55s 5G, il nuovo smartphone per la fascia media

OPPO A55s 5G offre uno schermo IPS LCD da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 270 PPI e refresh rate a 60 Hz. La scocca misura 163,9 x 75,7 x 8,4 mm, pesa 186 g e ha un sensore d'impronte laterale integrato nel tasto d'accensione. Dentro c'è una configurazione basata sul Dimensity 700 di fattura MediaTek, un SoC a 7 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2.

I tagli di memoria sono da 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio d'archiviazione espandibile via microSD, mentre la batteria è una 5.000 mAh con ricarica a 10W. Risulta datato il software, essendo basato su Android 11 con ColorOS 11.1. Per concludere, il comparto fotografico ha una tripla fotocamera da 13+2+2 MP con macro e sensore di profondità, mentre la selfie camera è una 8 MP.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle due colorazioni Brisk Blue e Rhythm Black, OPPO A55s 5G è stato lanciato ufficialmente in Cina al prezzo di 1.099 yuan (circa 160€) per la 6/128 GB, salendo a 1.199 yuan (circa 173€) per la 8/128 GB.

