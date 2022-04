NAVEE compie un anno e festeggia con una settimana di offerte!

La società emergente partner di Xiaomi celebra ad aprile il suo primo anniversario: l'azienda in un anno è cresciuta molto, grazie anche al suo primo monopattino elettrico, NAVEE N65, che per l'occasione riceve un prezzo in offerta davvero allettante. Il brand ha infatti deciso di celebrare il suo compleanno con i suoi sostenitori offrendo una settimana di sconti, omaggi ed iniziative promozionali!

NAVEE celebra il primo anniversario: il monopattino elettrico N65 in offerta e tantissimi sconti per i suoi sostenitori

Il monopattino elettrico NAVEE N65 offre un design pensato per la mobilità elettrica, caratterizzato da comfort e dimensioni compatte. Con i suoi 23.5 Kg di peso e le misure di 119 x 51 x 122 cm da aperto e di 121 x 20.5 x 46 cm da chiuso, infatti, può essere trasportato agevolmente ed al tempo stesso può ospitare comodamente chi lo guida, grazie alla pedana di 17 cm di ampiezza dotata di tappetino in silicone antiscivolo.

Il pratico sistema di chiusura che permette di ruotare il manubrio, allineandolo alla pedana, lo rende più compatto di altri modelli e più pratico da utilizzare, specie sui mezzi pubblici o in treno.

Grazie all'autonomia di 65 Km, sostenuta da una capiente batteria che lavora in sinergia con un potente motore da 500W, con NAVEE N65 si può arrivare lontano ed in fretta, supportando una velocità regolabile che raggiunge i 25 Km/h e reggendo salite con pendenza fino al 25%.

Il monopattino elettrico è pensato per una guida in sicurezza, offrendo un E-ABS sul lato anteriore ed un sistema di freni a disco posteriormente. Gli pneumatici da 10″ permettono una guida agevole anche su strade sconnesse e grazie al display LED posizionato sul manubrio, il controllo di NAVEE N65 è semplice ed intuitivo e può essere comodamente impostato anche tramite smartphone utilizzando l'app proprietaria.

NAVEE festeggia con una settimana di promozioni fino al 26 aprile 2022 con offerte, omaggi ed estrazioni: in tale occasione, il monopattino elettrico N65 riceverà il prezzo speciale di 569.9€ e partecipando all'iniziativa su Geekbuying potreste ricevere un ulteriore sconto! Partecipare ai festeggiamenti è semplice: di seguito trovate il collegamento diretto alla pagina del prodotto ed alle promozioni. Se non doveste visualizzare il box sottostante, vi suggeriamo di disabilitare AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

