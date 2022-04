Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+: dal web le specifiche di un trio molto promettente

Dopo aver già fatto vedere di che pasta è fatta in appena un anno, Honor si sta concentrando sul lancio della serie 70, che stavolta potrebbe includere tre modelli, con Honor 70 Pro e 70 Pro+ a fare compagnia a quello base. Infatti, il brand ha di nuovo allargato la gamma ad un trio, dopo che l'ultima volta era accaduto con la serie Honor 30, portando in essi specifiche tecniche di tutto rispetto.

Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+ (Ultimate): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Honor 60 Pro: saranno così anche quelli della serie 70?

Da dove partire per conoscere la prossima serie Honor 70? Purtroppo, il design ci è ancora precluso, ma immaginiamo che il brand punti ad un senso di continuità, quindi bisogna aspettarsi un bumper a pillola verticale.

Sul display abbiamo invece più dettagli, grazie al leak di Arsenal Jun, che ci spiega che il modello base potrebbe avere un pannello curvo OLED BOE da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Guardando a Honor 70 Pro, ci sarebbe invece uno schermo quad-curved sempre OLED BOE da 6.78″ Full HD+ con risoluzione 1200p, sempre con refresh rate a 120 Hz. Infine, chiude il trio il modello 70 Pro+, che troverebbe un display sempre a marchio BOE, sempre OLED Quad-Curved, da 6.81″ con risoluzione 1220p (quindi un form factor diverso) e tecnologia LTPO. Tutti e tre avrebbero l'oscuramento PWM ad alta frequenza.

Hardware

Lato hardware, la leaker di Weibo si sbilancia parlando di tre SoC differenti: Honor 70 standard potrebbe essere il primo con Snapdragon 7 Gen 1 (sebbene ci sia OPPO Reno 8 che scalpita), mentre 70 Pro troverebbe il Dimensity 8100 mentre il 70 Pro+ (forse Ultimate) prometterebbe molto bene avvalendosi di un chip Dimensity 9000. Una scelta, quella di Honor, che punta alla potenza, dopo una politica spesso rivolta prettamente a Qualcomm, segno del gran lavoro fatto da MediaTek. Per tutti sarebbero previsti tagli di memoria da 8/12 GB RAM e 128/256 GB storage.

Passando alla batteria dei tre modelli, si partirebbe con il modello base con un modulo da 4.800 mAh con ricarica 66W, confermando quanto visto nei precedenti, con il modello Pro che troverebbe la stessa configurazione e per finire, Honor 70 Pro+ che ridurrebbe la capienza, 4.600 mAh, ma troverebbe una ricarica a 100W, finora riservata ai modelli Pro delle serie antecedenti.

A tutto questo, andrebbe aggiunta una serie di caratteristiche come motori vibrazione su Asse-Z (Honor 70) e Asse-X (70 Pro e Pro+), speaker stereo, infrarossi, impronte digitali sotto lo schermo e NFC full-featured. Ci sarebbe l'impermeabilità di grado P2i per i primi due e IP53 per il Pro+. Non ci sono dettagli sul software, ma immaginiamo Android 12 con Magic UI 6.0.

Fotocamera

Dal super leak venuto fuori su Weibo, c'è spazio anche per il comparto fotocamera, che anche in questo caso sembra promettere molto bene. Partendo da Honor 70 standard, dovremmo avere un sensore Samsung HM2 da 108 MP seguito da un ultra-grandangolare da 8 MP Sony IMX355 ed un ultra-macro da 4 cm. La selfie camera sarebbe invece una OmniVision OV32C da 32 MP.

Per Honor 70 Pro, troviamo un sensore Sony IMX766 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP OmniVision OV64B ed un teleobiettivo da 8 MP sempre OmniVision OV08A10 (Zoom ottico 3x + digitale 30x). La selfie camera sarebbe una OV60A OmniVision da 50 MP.

Infine, chiude Honor 70 Pro+ sempre con un sensore Sony IMX766 da 50 MP, accompagnato da un ultra-grandangolare 64 MP OmniVision OV64B ed un ultra-teleobiettivo Samsung S5K3M5 (OIS, Zoom ottico 5x e digitale 50x), il tutto forse mosso dall'ISP indipendente che pare sia prodotto da HiSilicon, ma questo dettaglio è molto da prendere con le pinze. La selfie camera sarebbe invece una OmniVision OV60A da 60 MP.

Honor 70, 70 Pro e 70 Pro+ (Ultimate) – Prezzo e data di uscita

Dopo aver visto tutte queste ipotetiche specifiche tecniche, quando dovrebbe arrivare la serie Honor 70? Secondo i primi leak, l'appuntamento sarebbe fissato per il mese di giugno 2022, il che è abbastanza congruo per il fatto che ad oggi il brand sta spingendo ancora molto i suoi Magic 4. Non sappiamo se Honor vorrà portare questi modelli in Occidente, ma non è affatto escluso.

Quanto ai prezzi, il mega leak soprariportato ci sarebbero anche le stime di quanto potrebbero costare: i due tagli di Honor 70 a circa 431€ (2.999 yuan) e 474€ (3.299 yuan), mentre 70 Pro si attesterebbe a circa 546€ (3.799 yuan) e 618€ (4.299 yuan) e infine, il 70 Pro+ sarebbe collocato a circa 646€ (4.499 yuan) e 718€ (4.999 yuan).

Ricordiamo che tutto quanto detto, seppur molto dettagliato, è da prendere estremamente come ipotetico, ma sicuramente non ci vieta di avere un quadro completo di come potrebbero essere.

