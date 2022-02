Redmi 10C: l’entry level Xiaomi arriverà con la MIUI 13

Una nuova pubblicazione sul sito web di certificazioni FCC – ovvero la Federal Communications Commissions – ha rivelato che Xiaomi sta effettivamente lavorando su un nuovo modello per la fascia low budget, il Redmi 10C. L'uscita di questo entry level sembra concretizzarsi sempre di più, considerando anche i leak raccolti in precedenza.

Redmi 10C, il futuro entry level firmato Xiaomi, uscirà con la MIUI 13 ed Android 12

L'entry level della costola di Xiaomi non è ancora uscito, ma i rumors che ne avevano ipotizzato la produzione sembrano concretizzarsi sempre di più. Oltre al nome, il sito web ha pubblicato anche altre informazioni: il numero di modello, che secondo l'elenco del database IMEI combacerebbe con il Redmi 10C, e la conferma che il nuovo smartphone uscirà dotato di MIUI 13, presumibilmente su base Android 12.

La notizia pubblicata su FCC non svela, purtroppo, alcun dettaglio circa le specifiche tecniche del Redmi 10C; di certo si tratterà di un entry level e tenendo in considerazione le caratteristiche del predecessore – il Redmi 9C – ed i leak circa il Redmi 10A, possiamo immaginare un comparto hardware analogo. Non ci resta che attendere ulteriori notizie per scoprire ulteriori dettagli in merito a questo possibile futuro entry level del noto brand cinese.

