Realme Pad diventa Mini: il lancio sembra ormai imminente

Il primo tablet di Realme si è rivelato come una valida alternativa low cost ai giganti del settore (tra vecchi e nuovi nomi), anche grazie alle varie offerte di cui è stato protagonista. Tuttavia potrebbero esserci novità importanti in arrivo. Sappiamo che l'azienda sta lavorando al secondo capitolo eppure cominciano a fioccare indiscrezioni in merito al futuro Realme Pad Mini: ecco tutti i dettagli trapelano fino a questo momento, tra specifiche tecniche, design, prezzo e uscita!

Realme Pad Mini: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Partiamo subito col dire per per ora non ci sono dettagli tecnici ufficiali; inoltre non sappiamo quale sarà la diagonale del display (il modello standard monta un pannello da 10.1″). Tuttavia alcune certificazioni attestano l'esistenza del dispositivo, il quale dovrebbe arrivare proprio con il nome commerciale di Realme Pad Mini, ben visibile in uno dei documenti.

Il dispositivo è stato certificato con la sigla RMP2105 presso gli enti asiatici NBTC e BIS ma è apparso anche nel database dell'EEC (in questo caso per l'Europa orientale). Inoltre ci sono stati avvistamenti anche su Geekbench. Insomma, Realme dovrebbe lanciare una versione mini del suo primo tablet Android!

Hardware

A proposito di benchmark, il terminale sembra montare un processore Unisoc octa-core fino a 2.0 GHz e GPU Mali-G57. Un'ipotesi plausibile punterebbe verso il chipset Unisoc T616, visto di recente a bordo dell'entry level Realme C35. Sempre grazie a Geekbench scopriamo la presenza di almeno 3 GB di RAM ed Android 11 lato software.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la comparsa di Realme Pad Mini nel database di Camera FV-5 “conferma” la presenza di un sensore principale da 8 MP e di una selfie camera da 5 MP (in entrambi i casi con apertura f/1.8).

Realme Pad Mini – Prezzo e uscita

Per il momento non vi è nulla di ufficiale in merito a Realme Pad Mini e mancano dettagli sulla data di presentazione. Probabilmente ci saranno novità nel corso dei prossimi giorni e restiamo in attesa. Anche per il prezzo non ci sono leak, ma viste le caratteristiche è lecito immaginare una cifra ben sotto i 200€.

