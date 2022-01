Realme Pad 2 è in arrivo, ma continuano le polemiche

Il 2022 sarà l'anno in cui arriverà Realme Pad 2, il secondo capitolo della storia di Realme nel tormentato mondo dei tablet Android. Per quanto i produttori cerchino a tutti i costi di togliere fette di mercato ad Apple, la linea iPad continua a tentare molti. Specialmente quando aziende come Realme affermando che non rilasceranno più aggiornamenti Android per un tablet uscito soltanto 4 mesi fa. Una notizia che ha turbato non poco la community, specialmente per un brand come Realme che ha cercato di dimostrare un certo attaccamento agli aggiornamenti.

Certo, Realme ha affermato che continueranno a uscire update mensili per le patch di sicurezza e Android 12 non era un major update pensato per i tablet. Più utili saranno gli aggiornamenti della Realme UI, potenzialmente più su misura per il dispositivo, ma resta il fatto che molti adesso dubitano del supporto software che Realme potrà dare ai suoi tablet. Anche perché aziende come Samsung e Nokia hanno confermato che rilasceranno 2 anni di aggiornamenti Android sui suoi tablet.

Realme prepara il suo prossimo tablet, ma la community non è contenta

In tutto ciò, Realme ha ben pensato di dare in pasto alla community un sondaggio che parla… di Realme Pad 2. Una mossa forse non troppo delicata, vista la notizia sugli aggiornamenti per il primo tablet, ma tant'è. Il sondaggio è improntato alla platea indiana, da sempre molto cara alla compagnia che nella nazione asiatica vede gran parte del suo successo. Un sondaggio che si incentra su due aspetti: fascia di prezzo e connettività, chiedendo agli utenti se preferiscano un tablet con supporto solo Wi-Fi o anche 4G o 5G.

Proseguendo nel sondaggio, l'azienda chiede a cosa la community preferirebbe dare rilievo in un futuro Realme Pad 2, fra design, brand del chipset, memorie, batteria, reputazione del brand e così via. Realme si interroga anche su quali siano i contesti in cui i possessori di tablet lo utilizzano maggiormente, se guardando video lunghi o corti, dirette in streaming, gaming intenso o casual, videochiamate, ecc. Se foste interessati a dare la vostra opinione, potete farlo rispondendo al sondaggio su Google Forms.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il