OnePlus Nord CE 2 Lite sarà l’erede di N10 con Snapdragon 695

OnePlus sembra intenzionata ad espandere in toto la sua gamma Nord e dopo le voci su Nord 2T e CE 2, abbiamo anche Nord CE 2 Lite. Il nuovo smartphone sembra guardare alla fascia media pura, viste le sue specifiche tecniche, ma lo sarà anche nel prezzo?

OnePlus Nord CE 2 Lite: cosa sappiamo sul nuovo mid-range 5G?

Design e specifiche tecniche

Le immagini si riferiscono a OnePlus Nord CE, in attesa di quelle reali del dispositivo.

Sfortunatamente, non abbiamo ancora un design vero e proprio per questo smartphone della serie Nord, ma possiamo già sbilanciarci sul possibile display. Infatti, abbiamo un pannello da 6.59″ Full HD+ Fluid, quindi potenzialmente a 90 Hz, non si sa però se sarà LCD o AMOLED.

Passando al comparto hardware, tra le specifiche dovremmo avere lo Snapdragon 695, evoluzione del 690 già visto su Nord N10, di cui dovrebbe essere l'erede, più del Nord N20. A questo si abbinano 6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Chiude il cerchio una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 33W.

Anche per la fotocamera abbiamo indizi concreti, visto che si tratterebbe di un comparto a tre sensori da 64 + 2 + 2 MP. per la selfie camera, abbiamo infine un sensore da 16 MP. Lato software non dovrebbe mancare la OxygenOS.

OnePlus Nord CE 2 Lite – Prezzo e data di uscita

Non sappiamo ancora quando arriverà questo nuovo modello, ma non è escluso che possa arrivare insieme al Nord CE 2 il prossimo 11 febbraio 2022. Per quanto riguarda il prezzo, possiamo guardare ad un range non oltre i 300€, ma questo andrà valutato con dettagli più concreti.

