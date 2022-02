Quest’app ti dice se il tuo Xiaomi riceverà la MIUI 13

Siamo in quel periodo in cui la MIUI 13 si sta affacciando in Europa, ma sono pochi gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che si stanno già aggiornando. Sappiamo bene che Xiaomi non è l'azienda più rapida ad aggiornare, anche perché il suo catalogo comprende un numero piuttosto nutrito di modelli. Presentata prima in Cina a fine 2020, poi in formato Global un mese dopo, molti utenti Xiaomi stanno attendendo che l'aggiornamento prenda il via anche in occidente.

Vuoi sapere se il tuo smartphone si aggiornerà alla MIUI 13? C'è un'app per saperlo

Ogni volta che pubblico un video o una notizia che riguarda la MIUI 13, c'è almeno un utente che chiede: “Ma arriverà sul mio smartphone?“. Adesso a rispondere a questo quesito c'è anche un'app dedicata, sviluppata direttamente dal team Xiaomiui, conosciuto nell'ambiente per i vari leak a tema Xiaomi. Il funzionamento di quest'app è molto semplice: una volta scaricata, rileverà lo smartphone su cui sta girando e vi dirà se la MIUI 13 è prevista per quel determinato modello.

A questo punto, qualcuno potrebbe giustamente chiedersi: come fa l'app a sapere se il mio modello Xiaomi, Redmi o POCO si aggiornerà alla MIUI 13? Chi segue le dinamiche della MIUI, conosce la politica degli aggiornamenti da parte di Xiaomi, per quanto non abbia una policy ufficiale. Sulla base di ciò, è possibile stilare una lista abbastanza sicura dei modelli di smartphone che riceveranno il major update. Di conseguenza, per quanto non siano ufficiali, le informazioni fornite dal team Xiaomiui sono decisamente attendibili.

L'app si chiama MIUI Downloader e la potete scaricare gratuitamente dal Google Play Store:

Scarica l'app MIUI Downloader

Oltre a dirvi se il vostro modello avrà la MIUI 13, potete usare MIUI Downloader anche per scaricare le ROM disponibili, che siano stabili, beta o Xiaomi.eu. Vi ricordiamo che tutte queste informazioni sono anche disponibili nei nostri articoli dedicati:

