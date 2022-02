Non solo Realme 9 Pro: è in arrivo anche il nuovo Watch S100

Oltre ai nuovi modelli della serie 9, l'azienda asiatica si prepara anche al debutto di un indossabile nuovo di zecca chiamato Realme Watch S100. In questo approfondimento andiamo a raccogliere tutte le indiscrezioni e le conferme dedicate al dispositivo, in modo da avere le idee chiare (per quanto possibile) su specifiche e prezzo, prima dell'uscita.

Realme Watch S100: cosa sappiamo finora

Al momento la serie S del brand comprende i modelli Realme Watch S (che abbiamo anche recensito) e Watch S Pro, ma – secondo le ultime indiscrezioni provenienti da un noto leaker indiano – sembra che sia in dirittura d'arrivo un ennesimo dispositivo. Come anticipato anche in apertura, questo dovrebbe arrivare sul mercato Global (India, per la precisione) con il nome di Realme Watch S100, ma per ora non ci sono ulteriori dettagli a parte il fatto che arriverà nelle colorazioni Black e Grey.

Tuttavia, conoscendo la gamma potrebbe trattarsi di un indossabile dotato di un display circolare. Ovviamente è impossibile non aspettarsi la presenza di un pannello di almeno 1.3″ (quasi sicuramente LCD), un'autonomia fino a 15 giorni e il supporto al monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Il modello S è dotato di impermeabilità di tipo IP68, quindi ci aspettiamo almeno un livello simile.

Realme Watch S100 – Prezzo e uscita

L'insider Mukul Sharma riporta che il debutto di Realme Watch S100 avverrà già nel mese di febbraio, forse insieme alla serie 9. Non ci sono indiscrezioni sul prezzo, ma ci aspettiamo una cifra intorno ai 79€, similmente al Watch S lanciato anche in Italia: ovviamente si tratta di un valore indicativo e l'ultima parola spetta sempre all'azienda.

