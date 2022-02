OnePlus 9R si aggiorna alla OxygenOS 11.2.7.7: tutte le novità

Continua l'opera di update software da parte di OnePlus, adesso con il rilascio della OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9R. A partire dal 2021, la compagnia ha deciso di diversificare ulteriormente la sua fascia alta. E lo ha fatto creando la serie R, un top di gamma più economico pensato per mercati asiatici come l'India e la Cina, dove combattere rivali come Xiaomi, Redmi, POCO e la stessa iQOO della “cugina” vivo. Adesso lo smartphone si sta aggiornando, nell'attesa che arrivi la OxygenOS 12, con un update che dà una rinfrescata al suo software.

Ecco cosa cambia con la OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9R

Ecco il changelog completo della OxygenOS 11.2.7.7:

Sistema Migliorata la stabilità di sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a gennaio 2022



A tutti i possessori di OnePlus 9R, l'aggiornamento sta venendo rilasciato via OTA, ma potete comunque scaricarlo e installarlo manualmente. In alternativa, vi consiglio questa guida per rendere più veloce la ricezione degli aggiornamenti.

Scarica la OxygenOS 11.2.7.7 per OnePlus 9R

