Huawei ha creato uno smartphone… anti-esplosione!

Di versioni alternative di Huawei Mate 40 Pro ne abbiamo viste diverse: alcune costosissime, altre con un pezzo di Marte dentro, arrivando persino a rebrand di marchi mai sentiti prima. Ma quella che Huawei ha recentemente messo in vendita è senz'altro una delle versioni più particolari che si possa trovare. Avete mai sentito parlare di smartphone anti-esplosione? Ecco, questo è il concetto che si cela dietro la nuova variante di Mate 40 Pro che la compagnia ha lanciato sul mercato.

Huawei lancia una nuova versione di Mate 40 pensato per la massima protezione

Come spiega Huawei, per questa nuova riedizione di Mate 40 Pro ha migliorato le tecnologie che stanno dietro a batteria e circuiti. In questo modo, lo smartphone è pressoché impossibile che esploda o che vada a fuoco (Galaxy Note 7 docet). Il senso di creare un telefono del genere è quello di destinarlo a tutti quei lavoratori impiegati in industrie altamente sensibili. Per esempio le aziende petrolifere, ma anche quelle chimiche, plastiche, estrattive: insomma, tutte quelle industrie dove i materiali combustibili sono all'ordine del giorno.

Ex-M40 or Mate 40 Pro explosion proof version.

aimed at flammable sectors like chemical, fire safety, coal, fuel Industries pic.twitter.com/sH9mXuaEXY — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 1, 2022

Per il resto, questo Huawei Mate 40 Pro “rugged” è identico a un normale Mate 40 Pro. Questo significa uno schermo curvo OLED da 6,76″ 2772 x 1344 pixel a 90 Hz, Kirin 9000 con 5G, 8/512 GB di memoria con NanoSD, 4.400 mAh a 66W e wireless a 50W, quad camera da 50+20+12+8 MP, selfie camera da 13 MP e HarmonyOS. Il tutto a un prezzo decisamente maggiorato che ammonta a 16.999 yuan, pari a circa 2.360€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il