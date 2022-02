Lo speaker Bluetooth più piccolo di Tronsmart costa solo 15€

Gli speaker audio, chiamate comunemente casse Bluetooth, sono un prodotto sempre molto ricercato, proprio perché sono disponibili in varie dimensioni. Ma se necessitiamo di uno speaker Bluetooth piccolo ma potente, il Tronsmart Element T6 Mini può essere la soluzione giusta, soprattutto grazie all'offerta che si trova ora sullo store di Geekbuying.

Tronsmart Element T6 Mini: come risparmiare sul piccolo speaker Bluetooth in offerta

Tronsmart Element T6 Mini si presenta come uno dei modelli più compatti del brand. Lo scettro di più piccolo spetta ad oggi all'Element Splash, ma considerando che questo speaker è pensato prettamente per condizioni in cui l'acqua è protagonista, per i modelli “asciutti” T6 Mini è sicuramente il più piccolo. Nonostante questo, non manca una certificazione IPX6 per spruzzi e pioggia, vista la sua estrema portabilità.

Guardando poi alle sue caratteristiche tecniche, abbiamo una potenza audio da 15W, che permette quindi di ottenere un ottimo sound anche nelle forme compatte. E, ovviamente, non manca il supporto al Bluetooth 5.0. Il range di connessione è molto ampio e può arrivare fino a 30 metri di distanza. Nel caso ne acquistaste due, potete combinarli per un impianto stereo, in puro stile Tronsmart. L'audio inoltre è surround, visto che esce a 360°. Non manca infine il supporto agli assistenti vocali come Siri e Google Assistant.

