Questa edizione di Huawei Mate 40 Pro costa più di 20.000€

Per molti Huawei Mate 40 Pro è l'oggetto del desiderio proibito, vuoi per la scarsa disponibilità, vuoi per i limiti del ban Google. Per non parlare del prezzo: oltre 1.000€ per un top di gamma di alta caratura ma che purtroppo soffre delle limitazioni di un Android “castrato”. E se vi dicessi che ne esiste una versione limitata che costo ben molto di più? E non per opera di Huawei, bensì di Caviar, casa di produzione russa nota per la creazione di edizioni extra-lusso di smartphone Apple ed Android. Da notare che si tratta della prima volta che Caviar realizza una variante lussureggiante di uno smartphone targato Huawei.

L'estetica adottata per questa edizione di Huawei Mate 40 Pro ci catapulta in Cina, indietro nel tempo ai primi anni del ventesimo secolo. Questo perché nel 2021 si celebra il centenario dalla nascita del Partito Comunista Cinese. Caviar celebre l'avvenimento con tre edizioni speciali del top di gamma Huawei, tutte caratterizzate dal tipico colore rosso simbolo della nazione cinese. La scocca è realizzata in un materiale composito decorato da vari pattern in oro 18 carati e due versioni sono dedicate al fondatore Mao Zedong e il leader Deng Xiaoping. Le loro rappresentazioni sono realizzate a mano da un artista e poi dal gioielliere incaricato di farne la sezione, sempre in oro 18k, da inserire nella back cover.

Ce n'è anche una terza, dove la scritta centrale “Eternamente Prospera Cina” viene sostituita dall'emblema del CCP 100th Anniversary, placcato in oro 24 carati a 7 micron con doppio processo di galvanizzazione.







Questo utilizzo di materiali altamente pregiati rende l'edizione Caviar di Huawei Mate 40 Pro per pochissimi. Le edizioni Mao Zedong e Deng Xiaoping sono realizzate in soltanto 16 esemplari dal costo a dir poco proibitivo: si parte da 5.450$ (circa 4.465€) per l'edizione base, salendo fino a 25.380$ (circa 20.816€) per quelle a tema con i fondatori del Partito Comunista.

