Come ricevere la MIUI 13 prima degli altri (No modding)

Da quando è arrivato l'annuncio ufficiale, sempre più persone si chiedono quando arriverà anche a loro l'aggiornamento alla MIUI 13. Siamo in quel periodo dell'anno in cui l'update sta iniziando a circolare, ma deve ancora diffondersi in pianta stabile, soprattutto dalle nostre parti. Anche se è arrivata a fine 2020, la roadmap attuale ci dice che soltanto 4 modelli hanno ricevuto la MIUI 13 in occidente, ma ancora in fase Stable Beta. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma non c'è un metodo per velocizzare le tempistiche di rilascio del nuovo major update di Xiaomi?

Ecco come ricevere l'aggiornamento alla MIUI 13 prima del previsto

La risposta a questa domanda è: teoricamente sì. Scavando all'interno della MIUI 12.5, si può trovare un'opzione che permette di ricevere gli aggiornamenti in anticipo. Ecco come fare:

Vai nelle Impostazioni dello smartphone Clicca su “Info sistema“ Clicca sul riquadro “Versione MIUI” Clicca sui tre pallini in alto Nella tendina a scomparsa, clicca su “Impostazioni aggiornamento“ Scorri in basso e abilita il toggle “Ricevi gli aggiornamenti in anticipo“

Questa è l'opzione ufficiale che Xiaomi fornisce ai suoi utenti per ricevere gli aggiornamenti prima di coloro che non l'abilitano ed è valida anche per la MIUI 13. A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: ma funziona veramente? La risposta è nì: se voleste approfondire, vi invito a leggere il mio articolo dedicato.

Vi ricordo anche che sul nostro sito trovate varie guide per installare la MIUI 13 già adesso:

