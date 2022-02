POCO X3 GT arriva su Amazon in tutte le colorazioni

Nonostante sia stato lanciato solo in determinati mercati, POCO X3 GT è di certo uno smartphone goloso viste le specifiche, il design ed il prezzo a cui viene proposto. Ed ora il dispositivo diventa ancora più interessante: infatti è possibile acquistarlo direttamente su Amazon, ad una cifra contenuta e con spedizione Prime, per la massima celerità e sicurezza!

POCO X3 GT è disponibile all'acquisto con Amazon Prime

Vi ricordiamo che POCO X3 GT è il gemello di Redmi Note 10 5G cinese: il terminale adotta un display LCD da 6.6″ con punch hole per la selfie camera ed un refresh rate a 120 Hz. A muovere il dispositivo troviamo il Dimensity 1100 di Mediatek, soluzione 5G realizzata a 6 nm e con una frequenza massima di 2.6 GHz. Completano il quadro una batteria da 5.000 mAh, la super ricarica da 67W, NFC ed un tripla camera da 64 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro.

Se siete interessati a mettere le mani su POCO X3 GT, vi segnaliamo che il dispositivo è acquistabile su Amazon con spedizione Prime in tutte le colorazioni (White, Black e Blue) e nella sola versione da 8/128 GB. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi, POCO e non solo? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il