Xiaomi riceve la certificazione TRUSTe per la protezione dati

Xiaomi ha integrato, negli anni, l'IoT (Internet delle Cose) nelle nostre vite in maniera importante e per questo, non ha mai trascurato la sicurezza dei dati di chi si affida ai suoi prodotti. Al fine quindi di valutare se le condizioni di protezione dei sopracitati dati, ha stretto un accordo per ricevere un audit indipendente, puntando ad ottenere un giudizio esaustivo in questo ambito.

Xiaomi: la protezione dati è ai più alti livelli secondo TRUSTe

A chi si è affidata Xiaomi per capire la sua condotta sulla protezione dati? La scelta è ricaduta su TRUSTe, una filiale di TrustArc, che come anticipato ha redatto un audit indipendente che riguarda proprio il data protection ed il security management del brand di Lei Jun. Questa valutazione mostra che il trattamento dei dati personali condotto da Xiaomi è eseguito in totale conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea.

E questo non è un risultato da poco, visto che si tratta della prima azienda cinese ad ottenere la certificazione TRUSTe, che corona un processo di valutazione a cui Xiaomi si sottopone sin dal 2018. I criteri utili per giudicare il data protection sono i seguenti: Governance integrata, Gestione dei rischi, Allocazione delle risorse, Policy e standard, Processi, Awareness e formazione, Monitoraggio e garanzia e Report e certificazione.

Queste le parole del brand in merito alla certificazione, tramite il Chairman della privacy Cui Baoqiu: “A valutazione di convalida del GDPR è un passo essenziale per migliorare continuamente data e security compliance dell'azienda. Xiaomi si impegna a mantenere i più alti standard di policy e pratiche sulla privacy degli utenti, in particolare per i suoi utenti nell'UE“. Poi, continua: “Collaboriamo regolarmente con TRUSTe, così come con altre istituzioni attendibili a livello globale per garantire che la protezione della privacy degli utenti di Xiaomi, compresa la compliance al GDPR, continui a migliorare e perfezionare le sue pratiche per offrire ai nostri utenti prodotti e servizi affidabili e degni di fiducia. Sono molto felice di vedere che Xiaomi ha completato l'audit annuale di TRUSTe sulla privacy compliance del GDPR, il che dimostra il nostro impegno per la protezione della privacy“.

