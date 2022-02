Huawei: presto ad un’ondata di nuovi smartphone, tranne uno

Se in Italia abbiamo appena visto l'approdo di Huawei P50 Pro e P50 Pocket, in Cina la distribuzione del brand guarda già a nuovi smartphone. Infatti, secondo le ultime voci, arriveranno uno dopo l'altro dispositivi dell'azienda che definiranno la line up del 2022.

Huawei Nova, serie P o pieghevoli: quali smartphone arriveranno dopo il Capodanno Cinese 2022?

A parlare di questa programmazione di Huawei è il leaker Chrysantemum Fans, che parla di un'azienda pronta a lanciare un prodotto dopo l'altro sul mercato, specie nel mercato smartphone. Questo dovrebbe accadere appena dopo la fine del Capodanno Cinese, quindi va da sé che tra fine febbraio e inizio marzo 2022 inizieremo a vedere una serie di lanci e presentazioni non da poco.

La vera domanda però è: quali smartphone presenterà Huawei? Il papabile ad essere lanciato prima dovrebbe essere Huawei Nova 9 SE, già certificato sul TENAA e che porterà nel brand la fotocamera a 108 MP. A questo potrebbe far seguito, probabilmente ma non v'è alcuna certezza, la nuova serie P60, magari con molti meno ritardi rispetto ai P50. E infine, potrebbe tornare a rinnovarsi la serie di pieghevoli Mate X, con il possibile lancio di Mate X3. Insomma, l'agenda di Huawei sembra folta di proposte interessanti, sebbene tutte in 4G.

I più attenti hanno visto che nel discorso non è presente Huawei Mate 50 ed il perché è presto detto: sempre secondo il leak, questo smartphone arriverà oltre il Q1 2022, quindi è probabile che ne sapremo di più a primavera inoltrata. La storia di questo dispositivo sta diventando sempre più “tormentata” e non si capisce quali progetti abbia in merito il brand.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il