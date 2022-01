Huawei Mate 50, spuntano i render: se fosse compatto e potente?

Sebbene con tutte le sue difficoltà, Huawei Mate 50 è sicuramente uno degli smartphone più attesi del 2022. Il dispositivo è rimasto a lungo nei meandri delle indiscrezioni, ma con i nuovi render arrivati dal web ci possiamo fare un'idea di come potrebbe essere.

Huawei Mate 50 potrebbe essere il vero rivale di Xiaomi 12 in quanto a display e potenza

Huawei Mate 50 render (not official) (2/2) pic.twitter.com/tscZ07dmlm — Yash Raj Chaudhary (@hereYashRaj) January 21, 2022

Come si presenta quindi il possibile Mate 50 dei render? A dire il vero, quest'ultimo riprende le linee di stile della serie P50, mantenendo però l'oblò in fatto di bumper fotocamera. In questo ci sarebbero 3 sensori, con due tipi di Flash LED e questi si dividerebbero in un sensore principale accompagnato da un ultra-grandangolare ed un periscopio 5x. Come purtroppo abbiamo appreso, il sodalizio con Leica è terminato e quindi questo Huawei sarà anch'esso senza tale collaborazione.

Proseguendo, arriviamo al display, dove Huawei Mate 50 compierebbe il suo vero cambio di passo. Esso sarebbe comunque un pannello curvo OLED, a marchio BOE, ma potrebbe essere davvero compatto. Infatti, si parla di possibili diagonali che vanno dai 6.28″ ai 6.38″. Molto interessante il fatto che il dispositivo abbia una scocca con bordi piatti sopra e sotto, rispetto alla modalità waterfall vista fino ad oggi. I render ci parlano anche del presunto Snapdragon 8 Gen 1 4G, ma non è poi una novità.

I render ci mostrano anche vari colori in cui potrebbe arrivare Mate 50, ma consideriamo il fatto che il brand punti a livree più classiche e quindi è più logico pensare che difficilmente vedremo i colori sgargianti mostrati in abbinata a quelli già esistenti per la gamma Mate.

E a voi piace questo possibile Huawei Mate 50? Se non vi fossero le ormai note limitazioni, lo considerereste come top gamma vero e proprio da acquistare? Fatecelo sapere nei commenti.

