La nuova stufetta da scrivania Xiaomi è piccola e riscalda subito

Voglia di stare al caldo in ogni momento? Allora la mini stufa Bear da Xiaomi YouPin è di certo la soluzione ideale viste le sue dimensioni: ma non fatevi ingannare perché nonostante sia piccola è comunque in grado di tenervi al caldo in modo rapido e sicuro.

Xiaomi YouPin presenta la nuova mini stufa Bear, piccola e compatta

Si tratta di una stufetta da 220v e una potenza di 800W, utile per riscaldare il vostro ambiente di lavoro o di studio. Inoltre è un pratico alleato da tenere sul comodino: insomma, la mini stufa da scrivania Bear, brand particolarmente attivo su Xiaomi YouPin, è perfetta per ogni occasione. Le dimensioni compatte la rendono ideale da trasportare per casa senza il minimo sforzo. Per concludere, vi segnaliamo che il dispositivo offre due livelli di temperatura e che è possibile inclinarlo in base alle proprie esigenze. Ciliegina sulla torta, basteranno appena 3 secondi affinché operativa (infatti sarebbe più corretto parlare di un mini termoconvettore).

La nuova mini stufa da scrivania Bear arriva da Xiaomi YouPin ma è già disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress. Se siete curiosi di saperne di più, di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

