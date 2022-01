La pulizia del viso diventa ancora più efficace con lo scrubber ad ultrasuoni Xiaomi

Continuiamo la nostra panoramica dedicata ai prodotti Xiaomi per la cura del viso (dopo aver visto il pratico aspiratore per punti neri e il pulitore InFace). Stavolta tocca ad un ennesimo accessorio irrinunciabile, ovviamente proposto ad un prezzo stracciato: si tratta dello scrubber ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin, una soluzione perfetta per rendere ancora più efficace la pulizia del viso.

Lo scrubber ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin costa solo 12€: pratico ed economico!

Il funzionamento dello scrubber ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin è semplicissimo: non dovrete far altro che detergere la pelle con il vostro prodotto preferito ed utilizzare il dispositivo prima di risciacquare (ed utilizzando la Cleaning Mode). Sono presenti poi anche altre modalità per una pulizia ancora più profonda oppure per massaggiare la pelle. Per quanto riguarda l'alimentazione, è presente una batteria integrata da 500 mAh, in grado di restituire fino a 45 minuti di autonomia.





Il nuovo scrubber ad ultrasuoni di Xiaomi YouPin arriva dalla piattaforma di crowdfunding del brand cinese, ma è disponibile anche per noi grazie ad AliExpress, ad un prezzo contenuto. Di seguito trovate anche il link all'acquisto, qualora siate interessati: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

In alternativa è presente anche la versione InFace, un altro storico brand attivo su YouPin. In questo caso il prezzo è maggiore, anche se l'accessorio è comunque in offerta lampo.

