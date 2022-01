La cura del viso passa da Xiaomi con l’aspiratore per i punti neri InFace, a soli 15€

La compagnia cinese non è soltanto smartphone (a proposito… avete dato un'occhiata alla recensione del nuovo Xiaomi 12?) ma anche una valanga di accessori grazie a YouPin e al marchio Mijia. A questo giro pensiamo alla cura del viso con il pratico aspiratore per i punti neri InFace MS7000, un prodotto semplice ed economico che arriva da Xiaomi YouPin ad un prezzo stracciato.

Xiaomi InFace MS7000: l'aspiratore per i punti neri adatto a tutti

Lanciata tramite la piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin, InFace Blackhead MS7000 si presenta come una soluzione economica e conveniente, perfetta sia per lui che per lei. Il dispositivo consente di eliminare comedoni (punti neri) e brufoli presenti sul viso, il tutto tramite un sistema di aspirazione (con tre livelli di potenza differenti). Inoltre sono presenti quattro testine diverse, in base alle esigenze e alle aree del viso: ad esempio è presente una testina dedicata alla zona T ed una pensata appositamente per i brufoli.

L'aspiratore per punti neri InFace MS7000 arriva da Xiaomi YouPin ed è disponibile in offerta lampo ad un prezzo super accessibile grazie allo store EdWayBuy, con tanto di spedizione dai magazzini europei e pagamento sicuro tramite PayPal. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a EdWayBuy, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il