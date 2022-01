Onebot S6: pratica e piccola, ad un prezzo accattivante

Se cerchi una bici elettrica compatta e pieghevole ma non vuoi spendere troppo, da TomTop arriva l'offerta su Onebot S6. La eBike dalle misure contenute arriva ad un prezzo interessante con spedizione gratuita dai magazzini europei dello store.

Onebot S6: come risparmiare sulla bici elettrica compatta in offerta

La Onebot S6 risponde alle più recenti esigenze urban in fatto di design e comodità. Essa infatti ha una struttura in lega di magnesio davvero ben ottimizzata, senza però rinunciare a ruote da 16″, che permettono di aderire in maniera importante su strada. Essendo elettrica, si avvale di un motore brushless da 250W, alimentato da una batteria da 36 V/6.4 Ah, che garantisce un'autonomia massima di 50 km.

La pedalata può essere gestita in due modalità, con 4 marce (per una velocità massima di 25 km/h) da poter selezionare. Oltre a questo, abbiamo un display LCD per monitorare la nostra passeggiata, che può essere ovviata anche in notturna grazie ai fari grandangolari anteriori a LED. Come detto, essa è pieghevole e quindi si trasporta in maniera molto semplice. Infine, sono presenti freni a disco doppi, anteriore e posteriore e soprattutto ha una portata massima da 120 kg.

Potete quindi acquistare la bici elettrica Onebot S6 ad un prezzo super sullo store di TomTop, che ve la porta in offerta lampo molto invitante e la spedisce direttamente dai suoi magazzini europei. Qui in basso troverete il box con il link all'acquisto. N.B. Se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte e sconti da parte di TomTop? Allora vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store in modo da non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il