I temi dinamici arrivano nella MIUI 13, ma c’è un “ma”

Se avete letto la mia prova della MIUI 13, vi sarete accorti della mia lamentela sulla mancanza del Material You, cioè i temi dinamici introdotti con Android 12. Con il suo ultimo major update, Google ha abbandonato l'ormai datato Material Design in favore di un nuovo linguaggio estetico. L'abbiamo visto con il lancio della serie Pixel 6: la UI integra una nuova configurazione estetica, permettendo all'utente di renderla più vivace cromaticamente. Anziché affidarsi unicamente ai colori scelti dal produttore, i temi dinamici permettono di personalizzarli e impostarli sulla base dei propri gusti estetici.

La mancanza dei temi dinamici dalla MIUI 13 è un malus per il software di Xiaomi, visto che altri competitor li hanno già abbracciati. Nella mia prova ho segnalato la loro mancanza, impedendo quindi agli utenti di scegliere i colori dello sfondo per tingere app e UI. C'è da dire, però, che al momento Google ha scelto di renderla una sorta di esclusiva temporale ufficiosa per Pixel 6 e 6 Pro. Questo significa che l'integrazione del codice “monet”, cioè quello relativo ai temi dinamici, non è presente altrove. Al momento, è presente unicamente nelle ROM Android 12 per gli smartphone Google di 6° generazione, mentre è assente sulle ROM Android 12 per tutti gli altri produttori. Come già vi feci sapere in precedenza, probabilmente se ne riparlerà con l'avvento del prossimo aggiornamento ad Android 12.1.

Xiaomi inizia a inserire i temi dinamici nella MIUI 13, ma con limitazioni

Tuttavia, è anche vero che aziende come Samsung, OPPO e Realme hanno comunque creato una propria versione dei temi dinamici per le nuove One UI 4.0, ColorOS 12 e Realme UI 3.0. Perché Xiaomi non l'ha fatto con il rilascio dell'ultima MIUI 13? In realtà, secondo le ultime testimonianze, nell'ultima versione della MIUI 13 Beta sono stati avvistati i temi dinamici. Di conseguenza, sarebbe soltanto questione di tempo affinché questi vengano introdotti anche sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO.

Trattandosi di una funzionalità in fase Beta, però, i temi dinamici proposti dalla MIUI 13 funzionano in maniera limitata. Stando a chi l'ha già provata con mano, la loro applicazione vale unicamente per le app Google e per altre di terze parti che ne prevedono la compatibilità. Per il momento, quindi, i temi dinamici non colorano né le app Xiaomi né la UI della MIUI, cioè elementi come Centro di Controllo, menu, tendine, cartelle e così via. Bisognerà attendere le prossime Beta o il rilascio dei prossimi aggiornamenti stabili per capire se rimarrà così o meno.

Vi ricordo che potete già provare la MIUI 13, disponibile in 4 formati differenti:

