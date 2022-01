Xiaomi Mi 11 Lite 5G da 8/128 GB in sconto: nuovo minimo su Amazon!

Leggero e sottile, il piccolo della serie Mi 11 ha raccolto un successo enorme proprio grazie al suo peso di appena 159 grammi e allo spessore di 6.81 mm. Se cercate uno smartphone piuma, allora avete trovato il dispositivo che fa al caso vostro: Xiaomi Mi 11 Lite 5G ritorna a prezzo scontato e questa volta l'offerta arriva da Amazon.

Aggiornamento 24/01: il modello Mi 11 Lite 5G ritorna in sconto, questa volta al miglior prezzo su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G scende al miglior prezzo su Amazon!

Il resto del pacchetto non è di certo da sottovalutare: il mid-range è mosso dallo Snapdragon 780G, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2. Frontalmente Xiaomi Mi 11 Lite 5G adotta un DotDisplay AMOLED da 6.55″ con lettore d'impronte digitali, cornici sottili, HDR10, colori a 10 bit, refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e risoluzione Full HD+. Per gli amanti delle foto abbiamo una tripla camera da 64 + 8 + 5 MP con grandangolo e macro mentre la batteria da 4.250 mAh arriva con ricarica da 33W. Per saperne di più date un'occhiata anche alla nostra recensione. Inoltre vi segnaliamo che si tratta del Mi 11 Lite e NON della versione successiva 11 Lite 5G NE.

Finalmente Xiaomi Mi 11 Lite 5G torna in sconto: il dispositivo scende al prezzo minimo su Amazon, in versione 8/128 GB. Di seguito trovate il link all'acquisto, dove lo smartphone viene proposto in offerta lampo con spedizione Prime: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il