Con questo accessorio Xiaomi InFace la pelle del viso vi ringrazierà

Continuano le offerte Xiaomi per i prodotti dedicati alla cura della pelle del viso. Dopo aver visto il pratico aspiratore per i punti neri stavolta tocca ad un accessorio altrettanto invitante: si tratta di InFace MS2000, pulitore per il viso che arriva da Xiaomi YouPin ma che è acquistabile anche alle nostre latitudini ad un prezzo da non sottovalutare!

Xiaomi InFace MS2000: il pulitore per il viso scende ad un prezzo super conveniente

Il pulitore per il viso Xiaomi InFace MS2000 (disponibile anche in versione Plus, leggermente migliorata) è un prodotto semplice ed efficace che stimola la pelle tramite vibrazioni ad alta frequenza, al fine di ottenere una pulizia profonda ed omogenea. Il funzionamento è semplicissimo: basterà bagnare il viso con acqua calda ed usare il proprio detergente preferito. Una volta applicato quest'ultimo si potrà procedere con il pulitore (il quale ha una durata di 90 secondi per ogni sessione). Questo andrà a massaggiare delicatamente la pelle e tramite l'apposito pulsante sarà possibile anche cambiare modalità (in base alle proprie esigenze). Il tutto con la massima sicurezza dato che si tratta di un dispositivo realizzato in silicone alimentare, con certificazione IPX7.

All'interno trova spazio una batteria da 300 mAh: si tratta quindi di una soluzione ricaricabile che non necessita di pile. Il pulitore per il viso Xiaomi InFace è disponibile in offerta lampo sullo store EdWayBuy con tanto di spedizione dall'Italia o dall'Europa (in base alla disponibilità). Di seguito trovate il link all'acquisto sia della versione standard MS2000 che della variante Plus: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a EdWayBuy, con tantissime offerte dedicate ai prodotti della casa cinese che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il