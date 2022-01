OnePlus pensa ad un Nord low budget per l’estate 2022

OnePlus Nord è sicuramente una delle linee di smartphone più apprezzate e acquistate sul mercato Global, questo anche per via del rapporto qualità/prezzo. E non è un caso quindi, che il brand stia valutando un modello della serie entry-level da inserire nel mercato.

OnePlus Nord: come potrebbe essere il modello economico?

A riportare l'indiscrezione è 91Mobiles, che spiega di essere venuta a conoscenza dei piani di OnePlus in merito a questo dispositivo della serie Nord, che però si collocherà in una fascia più bassa del Nord 2 CE e Nord N20, che sembrano in dirittura d'arrivo nei prossimi mesi. Questo smartphone potrebbe anche essere il successore dell'N200, presentato ma lasciato pressoché in ombra e mai arrivato in Europa.

Questo però non vieta al dispositivo di rendersi interessante: infatti, ci si aspetta un display AMOLED a 90 Hz, con un chipset MediaTek (bisognerà vedere se 4G o 5G) e soprattutto una fotocamera da 50 MP, ad oggi non presente sui modelli economici del brand ma solo su Nord 2. Quanto al prezzo, secondo le fonti verrebbe lanciato in un range di prezzo intorno ai 200€, se non per una cifra inferiore.

Ciò che ci si chiede però è: quando arriva questo smartphone? Sempre secondo le voci sopra menzionate, il nuovo OnePlus entry-level sarebbe programmato per la prossima estate del 2022, quindi dopo tutta la carrellata di prodotti Global previsti per il brand di Pete Lau. Questa mossa fa capire che OnePlus sta provando ad entrare in più settori economici, puntando a fidelizzare una clientela sempre più esigente in fatto di caratteristiche.

