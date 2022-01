OnePlus 10R è in arrivo, ma dite addio a Qualcomm

Più passa il tempo, più la strategia di mercato di OnePlus cambia e lo dimostrerebbe l'esistenza di un modello quale sarà OnePlus 10R. Dalla sua nascita nel 2014, siamo passati ad avere un top di gamma all'anno a due con la nascita della serie T, poi quattro nel 2019 con i modelli Pro. Negli ultimi anni, poi, la serie T è stata sostanzialmente cancellata in favore della serie R, pensata principalmente per creare top di gamma più economici per l'Asia. Abbiamo assistito prima al lancio di OnePlus 9R in primavera 2021, seguito poi da 9RT in autunno 2021.

OnePlus 10R trapela in rete, ma non avrà più un chipset Qualcomm

Ci apprestiamo così alla nuova generazione della serie R, come dimostra il prossimo lancio di OnePlus 10R. Che l'azienda stia puntando di più ai mercati asiatici, in particolare quello cinese, lo dimostra il fatto che OnePlus 10 Pro sia stato lanciato per la prima volta prima in Cina che in occidente. A proposito, non perdetevi la nostra recensione del flagship OnePlus. Ma a quanto pare il suo lancio Global sarà affiancato da altri due modelli: il modello base OnePlus 10 e questo 10R. Ma cosa cambierà fra questi due?

Dico questo perché finora si era parlato di OnePlus 10 come di uno smartphone differente dal modello Pro soprattutto per l'utilizzo del Dimensity 9000 anziché lo Snapdragon 8 Gen 1. Ma così non sarebbe: l'utilizzo del SoC sarebbe destinato proprio a OnePlus 10R, secondo le ultime indiscrezioni. Sarebbe un cambio di passo rispetto a 9R e 9RT, basati su Snapdragon 870 e 888. Altre specifiche comprenderebbero uno schermo AMOLED a 120 Hz, almeno 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d'archiviazione.

OnePlus 10 base non sarebbe dotato di soluzione MediaTek, quindi, ma di chip Qualcomm, forse sempre lo Snapdragon 8 Gen 1. Si vocifera che ciò dipenda dalla mancanza di supporto mmWave del modem MediaTek: ciò penalizzerebbe OnePlus 10 con operatori T-Mobile e Verizon negli USA, mercato che rimane di riferimento per il brand.

Resta la curiosità di vedere in azione questo Dimensity 9000, visto che MediaTek si prospetta poter competere direttamente con Qualcomm. Oltre ad avere un impianto tecnico all'altezza dello Snapdragon 8 Gen 1, il SoC MediaTek si prospetta avere una migliore efficienza energetica.

