Dopo aver messo gli occhi sul primo smartphone pieghevole del brand cinese è arrivato il momento di passare ad un dispositivo più classico, ma non per questo noioso. Se siete appassionati di Lol e se Arcane vi ha fatto impazzire, allora non potrete che adorare questa versione speciale della famiglia Reno: ecco dove comprare OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition!

OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition: dove comprare la versione speciale del nuovo Reno

Come al solito in caso di edizioni speciali, anche a questo giro le specifiche tecniche del dispositivo restano invariate e le vere novità sono sul fronte dello stile. OPPO Reno 7 Pro x League of Legends arriva quindi con un display AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 90 Hz, un chipset Dimensity 1200 Max, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria da 4.500 mAh offre il supporto alla super ricarica da 65W mentre il comparto fotografico è capeggiato da un sensore IMX766 da 50 MP. Per quanto riguarda le differenze estetiche, in questo caso abbiamo una back cover rinnovata, con inserti azzurri e magenta. Il LED intorno alla fotocamera si illumina dei medesimi colori ed sono presenti sia una confezione speciale (a forma di razzo!) e vari accessori.

Tra questi abbiamo un laccetto per smartphone con Jinx in versione Poro, adesivi, una cover protettiva a tema, un caricatore personalizzato ed un ciondolo. Insomma, se questo particolare dispositivi vi ha convinto… ecco dove comprare OPPO Reno 7 Pro League of Legends Edition!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sulla nuova gamma Reno date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

TradingShenzhen

Spedizione dalla Cina senza spese doganali (Global Priority 15€) e pagamento sicuro tramite PayPal; è presenta la sola colorazione Black. Il software è la ColorOS 12, ovviamente in versione China (in lingua cinese, inglese e francese, in base a quanto riportato dallo store). Oltre al caricatore, nel pacchetto sarà presente anche un adattatore EU.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

con offerte e coupon esclusivi sempre diversi