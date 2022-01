Super occasione Red Magic 6R: il gaming phone con Snapdragon 888 costa solo 399€

Arriva l'ennesima occasione per risparmiare e questa volta abbiamo una soluzione perfetta per gli amanti del gaming mobile. Red Magic 6R scende a 399€: il top con Snapdragon 888 torna in sconto ad un prezzo assurdo direttamente dallo store ufficiale (anche in versione maggiorata!).

Red Magic 6R scende ad un prezzo super, direttamente dallo store ufficiale

Gli amanti degli smartphone da gaming in cerca di un dispositivo dal look non troppo aggressivo non possono che puntare a Red Magic 6R, un dispositivo completo e potente ma caratterizzato da un design più sobrio del solito. Frontalmente trova spazio un display AMOLED da 6.67″ Full HD+ con punch hole e refresh rate a 144 Hz; il retro ospita una fotocamera con sensore principale da 64 MP mentre lungo il dorso spuntano due pulsanti touch (con campionamento a 400 Hz). Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 888, soluzione top di Qualcomm, supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione del flagship da gaming!

Lo smartphone da gaming stiloso Red Magic 6R è in offerta lampo ad un prezzo super, direttamente tramite lo store ufficiale del brand (quindi con spedizione dall'Europa). Di seguito trovate i link all'acquisto sia per la versione da 8/128 GB (colorazione Cosmos) che per quella da 12/256 GB (colorazione Mercury): se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

