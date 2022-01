OnePlus 10 Pro: cosa aspettarsi dalla nuova fotocamera

Man mano che ci avviciniamo al fatidico giorno del lancio del nuovo top della compagnia cinese, le indiscrezioni e le conferme aumentano a dismisura. Pete Lau ha pubblicato buona parte delle specifiche del dispositivo ed ora è arrivato il momento di andare a scoprire più a fondo che cosa ci aspetta dalla fotocamera di OnePlus 10 Pro, insieme ai primi sample.

OnePlus 10 Pro: cosa sappiamo sulla nuova fotocamera del flagship

Il primo dettaglio importante riguarda la collaborazione con Hasselblad: ritroveremo la partnership anche con OnePlus 10 Pro e la sua fotocamera, presumibilmente con varie migliorie. Per un momento ci soffermiamo sulle indiscrezioni: in precedenza si è parlato dello zampino di OPPO per alcune novità mentre i leak hanno fatto riferimento alle tecnologie Super Panoramic Camera e Bionic Lens a bordo del top di gamma. Il comparto offre una tripla camera da 48 + 50 + 8 MP con zoom ottico 3.3X, ma senza un modulo a periscopio (la sua assenza è ben visibile anche dalle immagini). Ed ora passiamo a tutte le varie novità confermate in queste ore, insieme ai primi sample foto del terminale.

Ovviamente le immagini sono in qualità ridotta per rendere più leggere per la fruizione all'interno dell'articolo. Lo scopo non è quello di mostrare la qualità dell'immagine quanto le capacità del nuovo grandangolo. Ora bando alle ciance ed ecco i vari sample fotografici di OnePlus 10 Pro.

Sensore Ultra-wide da 150° e Modalità Pro



La compagnia cinese ha introdotto un sensore Ultra-wide con FOV 150° (similmente a quanto visto con Realme GT 2 Pro), il quale offre scatti con grandangolo dotati di un'ampiezza maggiore rispetto a quanto siamo abituati. Oltre alle immagini standard è possibile utilizzare la feature anche con gli scatti nella nuova modalità Fisheye.

E se per caso avete bisogno di un formato più tradizionale, niente paura: è possibile effettuare scatti anche con FOV da 110°, con tanto di correzione AI delle distorsioni.

Oltre al rinnovato modulo grandangolare, OnePlus ha introdotto anche altre novità, stavolta grazie alla collaborazione con Hasselblad. La modalità Pro di seconda generazione permette di ottenre immagini in RAW a 12 bit da tutte e tre le fotocamere; inoltre è presente anche il supporto al formato RAW+. Non è chiaro come funzionerà precisamente: probabile che si tratti della possibilità di scattare in Jpeg e RAW in contemporanea, in modo da avere un'immagine in entrambi i formati.

Fotografie a colori a 10 bit con la tecnologia OnePlus Billion Color Solution

Altra novità che arriva grazie alla partnership con Hasselblad riguarda la gestione dei colori. Con la tecnologia OnePlus Billion Color Solution sarà possibile avere immagini con colori a 10 bit effettivi. Non si tratta del primo smartphone con questa soluzione: il primato spetta a Find X3 Pro ed è qui che si nota anche lo zampino di OPPO.

Modalità film

Per concludere OnePlus 10 Pro offre il supporto alla modalità film che consente di regolare ISO, velocità dell'otturatore ed altre impostazioni durante le riprese (oppure al termine delle stesse).

Dopo questa panoramica delle novità in arrivo, vi segnaliamo il nostro approfondimento dedicato a OnePlus 10 Pro, una pratica raccolta di tutte le indiscrezioni e le conferme ufficiali.

