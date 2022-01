vivo Watch 2 iQOO Edition ufficiale: i due brand insieme per i wearable

Oltre alla presentazione dei nuovi iQOO 9 e 9 Pro, il sub-brand ha presentato quello che possiamo definire il suo primo smartwatch o meglio, un vivo Watch 2 dedicato all'azienda. Infatti, dalla joint venture tra i due brand è nato un wearable molto più sportivo ma con le qualità del modello più elegante presentato di recente.

vivo Watch 2 iQOO Edition: cosa cambia dal modello standard?

Il nuovo vivo Watch 2 customizzato dal suo brand partner si presenta con la stessa cassa circolare del modello base, ma a cambiare sono sostanzialmente i cinturini. Infatti, abbiamo tre nuovi strap inediti, che riprendono perfettamente le colorazioni di iQOO 9. Il primo, in similpelle bianca chiamato Silverstone; il secondo, con similpelle arancione chiamato Flaming Orange ed infine il terzo, in nero, con un materiale in nylon simil Karbon chiamato Journey.

A questo, per la versione già costumizzata, si aggiungono anche delle watch face dedicate a iQOO, probabilmente assenti nel modello originale. Per il resto, sono confermate tutte le feature interne come la eSIM per le chiamate e tutti supporti già previsti.

Il nuovo vivo Watch 2 iQOO Edition approda nel mercato cinese andando a costare leggermente meno rispetto a quanto fu prezzata la versione standard. Infatti, ci vogliono circa 173€ (1.249 yuan) per acquistarlo, rispetto ai circa 180€ per acquistare quello base.

In più, i già possessori dello smartwatch, possono acquistare separatamente i cinturini ad un prezzo di circa 23€ (169 yuan – Journey) e circa 28€ (199 yuan per Silverstone e Flaming).

