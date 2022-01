Sorrisi d’amore con gli spazzolini in bundle Oclean

San Valentino è il periodo dell'anno dove tutti gli innamorati si adoperano per fare il regalo giusto ai propri partner e quindi, perché non regalare un bundle di spazzolini Oclean per 2 in offerta? Grazie alla promo dello store ufficiale infatti, potete acquistare una selezione di prodotti del brand a prezzi davvero scontatissimi!

Oclean San Valentino 2022: tutti i bundle di spazzolini in offerta

Quali sono questi bundle dedicati alla festa di San Valentino? Il primo riguarda quello dedicato al pack con 2 Oclean Flow (uno rosso ed uno blu), con batteria di durata fino a 6 mesi, a cui vengono abbinati in regalo 4 testine di ricambio.

Il secondo che andiamo a conoscere è quello relativo agli Oclean X Pro Elite, top gamma del brand con un motore da 42.000 giri al minuto e funzioni smart, anche qui 2 pezzi e anche stavolta, oltre agli spazzolini, troverete 4 testine di ricambio.

Per chi cerca invece degli idropulsori, il bundle con 2 Oclean W10 (uno verde ed uno rosa), con ben 5 manovre di pulsione, diventa imperdibile con 4 beccucci di ricambio che lo store offre per San Valentino 2022.

Per chi vuole stupire, il mega pack con ben 2 Oclean X Pro Elite e 2 idropulsori W10, può essere la soluzione. A questi si aggiungono 4 testine di ricambio e anche 4 beccucci e per la sterilizzazione di questi prodotti, lo store vi regala anche uno sterilizzatore S1.

Se non necessitate di uno spazzolino smart ma ve ne basta uno elettrico, il mega bundle con i sopracitati idropulsori e 2 Oclean Flow farà sicuramente al caso vostro. Anche qui, non manca il ricambio per entrambi i modelli e soprattutto lo sterilizzatore Oclean S1.

Insomma, Oclean ha il regalo di San Valentino giusto per tutte le esigenze e gusti. La promozione è valida fino al prossimo 15 febbraio 2022 (quindi, anche per i “ritardatari”). Nel caso cercaste altri tipi di regali, potete consultare la nostra guida tech per Lui e per Lei.

