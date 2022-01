Come creare un nuovo account Google

Gli account Google non bastano mai, considerando quanti dispositivi utilizziamo con esso integrato, ma non tutti sanno come creare una nuova utenza. In questa guida vi semplificheremo la vita, andandovi a spiegare i semplicissimi, ma stranamente per qualcuno arcani, passaggi per la creazione dell'account per dispositivi Android e non solo.

Creare un account Google: come fare e perché è utile

Vi siete mai chiesti, in sintesi, a cosa può servire nel concreto un account Google e perché lo si deve creare spesso e volentieri? Come riassume la pagina ufficiale, una nuova utenza Google serve per poter utilizzare il sistema di posta elettronica gratuito più opzionato al mondo: GMail. Senza un account Google, non possiamo avere la possibilità di inviare email e tanto meno riceverle. Sebbene oggi sia considerata una mail personale, tante aziende ottimizzano la propria GMail con le proprie personalizzazioni. A questo, si aggiunge la possibilità di utilizzare appieno YouTube, cercando, salvando e caricando i propri video con semplicità. Infine, questo è utile per i dispositivi Android, scaricare le applicazioni dal Play Store. Se avete uno smartphone Android nuovo di zecca, lo stesso vi guiderà per crearne uno se vi serve, ma se ne volete creare uno da PC o un iPhone, vi conviene seguire quanto segue.

Vai sulla pagina di accesso principale dell'account Prima di ogni cosa, vi conviene dirigervi nella pagina di accesso per gli account Google. Se ne avete già uno disconnettetevi e ripartite da zero. Fare clic su Crea Account Per iniziare una nuova configurazione, bisogna cliccare su Crea Account, così da iniziare il tutto. Inserire i propri dati e creare una password Inserire quindi Nome, nome utente e inserire (quindi creare) una nuova password, che su suggerimento di Google vi consigliamo di controllare bene su dispositivi mobili, in quanto la prima lettera non è sensibile alle maiuscole. Clicca su Avanti e concludi con le informazioni personali Infine, cliccare sull'opzione Avanti e, in maniera facoltativa, aggiungere un numero di cellulare che vi possa aiutare nelle operazioni di recupero o di verifica. Aggiungere ulteriori opzioni di protezione Nel caso non dovreste ricordare la vostra password, è bene inserire un numero di telefono (come suggerito sopra) ed un indirizzo mail utile per recuperare l'account nel caso non riusciste ad accedere.

Nel caso voleste sapere come creare un account Google utilizzando un indirizzo email già esistente, quando lo andrete a creare, dopo aver inserito il proprio Nome, dovrete cliccare su Usa invece il mio indirizzo email corrente. Da lì poi i vari procedimenti saranno gli stessi tranne che per il codice di verifica che vi arriverà su quella mail e che dovrete inserire.

Se avete fatto tutto correttamente, in caso contrario Google vi ferma e vi fa riprovare, avrete creato un account nuovo e pronto agli usi sopradescritti. Nel caso vi servisse poi come salvare le mail su Spark in PDF, trovate anche questa guida.

