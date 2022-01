come proteggere la tua privacy da alexa

Il 28 gennaio è la giornata europea per la protezione dei dati personali, quest'anno dedicata ai giovani e alla privacy online. Si tratta di un'argomento particolarmente sentito in quest'ultimo periodo: a volte i nostri dati sono nelle mani di realtà che ci sono del tutto sconosciute ed è per questo motivo che è sempre necessario mettere la giusta attenzione al momento di effettuare delle sottoscrizioni. Altra novità che sta prendendo piede sempre di più riguarda gli assistenti vocali, croce e delizia degli utenti. Se anche voi avete delle preoccupazioni al riguardo, in questa pratica guida andremo a vedere come proteggere la privacy da Alexa, grazie ad una serie di funzionalità, comandi vocali o accortezze come disattivare il microfono.

Amazon Alexa: ecco come proteggere la nostra privacy con alcuni comandi

Gli assistenti vocali sono diventati una parte fondamentale delle nostre vite, specialmente in relazione alla domotica: controllare a distanza i nostri dispositivi tech con la sola voce è di certo fantastico, ma ci sono anche tante implicazioni per la privacy e la sicurezza. In questo approfondimento parliamo di Alexa, l'assistente vocale di Amazon, e di come fare per proteggere la propria privacy durante il suo utilizzo. Partiamo col dire che per parlare con Alexa è necessario attivare il dispositivo Echo utilizzando la parola di attivazione (ad esempio “Alexa”).

Solo in quel momento il terminale trasmetterà la richiesta al cloud protetto di Amazon. Tutte le interazioni vengono crittografate prima di essere trasmesse e vengono poi archiviata. Ed ora passiamo ad alcune funzionalità utili per muoversi in tutta sicurezza, ad esempio come disattivare il microfono e la telecamera di Alexa (ma non solo).

Ecco alcune funzionalità utili per proteggere la tua privacy da Alexa. Come cancellare la cronologia di Alexa. Il primo comando interessante riguarda la cronologia dell'assistente smart di Amazon: grazie alla funzione di cancellazione è possibile eliminare tutte o le ultime interazioni con Alexa. Non finisce qui perché è possibile cancellare la cronologia anche nelle Impostazioni dell'app, nella sezione Privacy Alexa. In alternativa è possibile anche utilizzare i seguenti comandi vocali: “Alexa, cancella quello che ho detto oggi”, “ Alexa, elimina quello che ho appena detto” oppure “Alexa, cancella tutto quello che ho detto”. Come disattivare il microfono di Alexa. Un altro dettaglio fondamentale per la privacy riguarda il microfono presente a bordo dei dispositivi Echo. Ma come fare per disattivare il microfono di Alexa? Niente di più semplice dato che è presente un apposito pulsante: una volta cliccato apparirà una luce rossa ad indicare che il dispositivo non è in grado di rilevare l'audio. Come disattivare la telecamera di Alexa. Alcuni dispositivi Echo sono dotati di schermo: in questo caso è presente sia una telecamera che il microfono. Entrambi possono essere disattivati semplicemente premendo il pulsante dedicato; inoltre sulla maggior pare dei dispositivi Echo Show è possibile disattivare la telecamera anche usando l'apposito copri-telecamera integrato. Riascoltare le ultime richieste. Se avete bisogno di riascoltare le vostre richieste più recenti al Alexa basterà utilizzare il comando vocale “Alexa, dimmi cosa hai sentito”: l'assistente smart rileggerà le richieste vocali più recenti. Cronologia casa intelligente e autorizzazioni per le skill. Per tenere sempre sotto controllo i proprio dati è possibile anche gestire altri dettagli, sempre tramite l'applicazione Alexa per smartphone. Basta cliccare su Altro, Attività e Cronologia voce per accedere a tutta una serie di parametri come la cronologia delle registrazioni vocali, quella per la casa intelligente, le autorizzazioni per le skill e la gestione dei dati.

Questi erano i nostri consigli per proteggersi da Alexa, un assistente utilissimo ma – per forza di cose – ingombrante sotto alcuni aspetti. A proposito di sicurezza, date un'occhiata anche alla nostra guida per bloccare le chiamate di spam su smartphone.

