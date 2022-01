OnePlus 10 Pro sarebbe dovuto essere diverso e con periscopio

OnePlus 10 Pro è sicuramente uno degli smartphone più originali del 2022, quanto meno in fatto di design. Ma in realtà, nei bozzetti precedenti al lancio, lo smartphone sarebbe dovuto essere leggermente diverso, ma soprattutto con un sensore fotocamera ad ora assente.

OnePlus 10 Pro con periscopio e design ancora più originale: perché è stato rimosso?

La notizia che il modello 10 Pro sarebbe dovuto essere diverso, la apprendiamo da un render realizzato come bozzetto di design, dove si vedeva il top di OnePlus frontalmente identico a quello che è ora: quindi un pannello curvo, con punch-hole laterale e cornici ridottissime.

Ma a cambiare sarebbe stato il retro. O meglio, non del tutto, visto che la conformazione del bumper fotocamera sarebbe rimasta molto simile a quanto vediamo ora nel concreto, ma le linee di design sarebbero state ancora più originali, con una sorta di incavo più che un rilievo. Ma soprattutto, ci sarebbe dovuto essere un periscopio e non un teleobiettivo come vediamo oggi.

La scelta di OnePlus, purtroppo, resta un vero e proprio mistero. Perché hanno rimosso una feature che sarebbe stata più apprezzata (dagli amanti delle foto) di un teleobiettivo? Che OPPO non abbia voluto creare uno smartphone che potesse seriamente competere, ad esempio, con Find X5? Oppure è stato per esigenze di design?

Non sappiamo ora se OnePlus punterà a questa opzione per l'ipotetico modello Ultra, ma attualmente questo brevetto resta tale. In ogni caso, se volete, potete consultare la nostra recensione di OnePlus 10 Pro, ma anche il nostro confronto con Xiaomi 12 Pro.

