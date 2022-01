CHUWI CoreBox X: il mini PC economico con i7 scende al miglior prezzo di sempre

Voglia di un computer compatto, che non occupi troppo spazio all'interno della vostra postazione di lavoro o di studio? CHUWI CoreBox X con i7 è di certo una soluzione di tutto rispetto, specialmente grazie alla nuova offerta di Banggood: il mini PC scende al minimo con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

Codice sconto CHUWI CoreBox X: come risparmiare sull'acquisto del mini PC

A differenza del modello minore, a questo giro troviamo un processore i7-6560U, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Il mini PC CHUWI CoreBox X arriva con dimensioni compatte, un design sobrio ma efficace e Windows 10 Home. Si tratta di una soluzione economica eppure decisamente affidabile sia per i contenuti multimediali che per la produttività. Volete saperne di più su questo PC compatto targato CHUWI? Allora date un'occhiata anche alla nostra recensione completa!

Il mini PC CHUWI CoreBox X con i7 scende al miglior prezzo di sempre con codice sconto, grazie allo store Banggood. Immancabile, poi, la spedizione direttamente dall'Europa. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

