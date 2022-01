iPhone 13 si tinge di rosa shocking… ma non è una nuova colorazione

Dopo i problemi di display verde con la serie iPhone 12, sembra che anche l'ultima famiglia di dispositivi top di Cupertino soffra di un difetto simile. Vari utenti stanno segnalando la comparsa di un fastidioso difetto a bordo del proprio modello della gamma iPhone 13, con lo schermo che diventa completamente rosa shocking: un bug stiloso, oseremmo dire!

iPhone 13, problemi al display: lo schermo diventa rosa shocking

Ovviamente è bene specificare due dettagli: per prima cosa si tratta di episodi isolati, seppur accomunati dalla medesima problematica. Inoltre questa non è di certo la prima volta che si verifica una problematica del genere con un nuovo smartphone: si pensi ai tanti guai di OnePlus Nord, OnePlus 8, Xiaomi Mi 11 Lite, Samsung Galaxy S20 (tanto per citarne alcuni). In questi casi abbiamo avuto a che fare con display verdi mentre per quanto riguarda la serie iPhone 13 il bug è molto più fashion dato che lo schermo ha la tendenza a tingersi di rosa shocking. Al momento sembra che le segnalazioni più corpose arrivino dalla Cina ma ci sono stati avvistamenti anche in altri paesi.





Oltre allo schermo rosa, gli smartphone colpiti presentano anche altri problemi: ritardi, freeze, riavvi automatici ed difetti di varia natura. Raccogliendo quanto riferito dagli utenti colpiti sembra che questo particolare bug sia permanente e che possa anche colpire ad intermittenza (sparendo e poi ritornando in un secondo momento).

Stando al servizio clienti Apple – almeno per quanto riguarda la Cina – si tratterebbe di un problema software: si consiglia quindi di aggiornare iOS all'ultima versione ma anche di procedere con l'aggiornamento di tutte le applicazioni per escludere eventuali incompatibilità.Comunque, per i casi più gravi, Cupertino sarebbe già passata alla sostituzione dello smartphone. Infine, sempre secondo le segnalazioni, sembra che questa problematica possa verificarsi sia con iPhone 13 che con i fratelli maggiori 13 Pro e 13 Pro Max.

