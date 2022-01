Bezior M20 è la eBike da prendere in offerta lampo

Le eBike sono ormai un mezzo comune per molti utenti, ma alcune hanno davvero prezzi proibitivi. Per ovviare a questo problema, l'offerta lampo dello store TomTop sulla bici elettrica Bezior M20 può essere la spinta ad acquistarne una, specie con la comodità della spedizione dall'Europa.

Offerta Bezior M20: la bici elettrica in sconto per poche ore

La Bezior M20 è composta da una struttura ben solida ma comunque pieghevole e quindi facile da trasportare. Questo modello si avvale i ruote da 20″, quindi possiamo definirla una bici da passeggio sportiva, con tanto di portaoggetti posto sul retro. Quanto alla parte tecnica, abbiamo un motore da 350W, che combinato alla batteria da 10.4 Ah, permette di ottenere un'autonomia massima di 80 km in modalità servoassistita.

E proprio le modalità di pedalata sono importanti, visto che ne abbiamo tre: la pedalata classica, la servoassistita e full electric (fino a 40 km di autonomia). Per monitorare il nostro tragitto, è presente un display LCD per carica della batteria, velocità e distanza. Il robusto telaio inoltre permette una capacità di portata fino a 120 kg. Presente inoltre un comodo telecomando per sbloccare la eBike.

Trovate quindi la bici elettrica Bezior M20 in offerta lampo su TomTop, che vi fornisce anche una veloce spedizione dai magazzini europei del proprio store. Di seguito trovate il box con il link all'acquisto del prodotto: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

