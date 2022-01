OnePlus 9/9 Pro si aggiorna alla OxygenOS 12 C.44: tutte le novità

È tempi di aggiornamenti per il duo di top di gamma di scorsa generazione OnePlus, ovvero OnePlus 9 e 9 Pro. A cavallo fra 2020 e 2021, i due smartphone si sono aggiornati all'ultima OxygenOS 12 e adesso sta arrivando un nuovo aggiornamento. Un update che è perlopiù correttivo, come quasi sempre accade a ridosso di un major update come quello succitato. E infatti il rinnovato firmware in versione C.44 porta con sé risoluzione di bug per prestazioni, UI, notifiche, vibrazione e fotocamera. Non mancano, poi, le più recenti patch di sicurezza di gennaio.

L'aggiornamento OxygenOS 12 C.44 arriva su OnePlus 9 e 9 Pro: ecco cosa cambia

Ecco il changelog completo:

Sistema Migliora le prestazioni del sistema in alcuni scenari. Risolve un problema di visualizzazione con le animazioni di ricarica che si verificavano in determinati scenari. Risolve un problema di visualizzazione con il riquadro delle notifiche che si verificava in determinati scenari. Risolve un problema di ritardo di scorrimento con il cassetto delle notifiche.

App Ottimizza il feedback delle vibrazioni per alcuni scenari di gioco.

Fotocamera Risolve un problema per cui la fotocamera a volte potrebbe bloccarsi. Risolve un problema per cui la fotocamera potrebbe occasionalmente non rispondere quando si desidera registrare un video.

Sicurezza Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2022 per migliorare la sicurezza del sistema.



L'aggiornamento alla OxygenOS 12 versione C.44 sta venendo ampiamente distribuito, anche a coloro che sono ancora fermi alla OxygenOS 11. Se non aveste ancora ricevuto la notifica OTA, potete scaricarlo e installarlo manualmente o seguire questa guida per accelerare la ricezione degli aggiornamenti.

