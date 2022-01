OnePlus aggiorna i modelli della serie Nord: tutte le novità

Continua l'opera di aggiornamento software da parte di OnePlus: dopo i top di gamma della serie 9, è arrivato il turno della famiglia Nord. Stanno arrivando nuovi aggiornamenti per tre modelli della serie, cioè OnePlus Nord CE, N10 e N200. In tutti e tre i casi, vengono aggiornate le patch di sicurezza, mentre per Nord CE ci sono anche alcune migliorie per il sistema.

Nuovo aggiornamento per alcuni modelli della serie OnePlus Nord

Ecco il changelog completo della OxygenOS 11.0.14.14 per OnePlus Nord CE:

Sistema Migliora la stabilità di sistema Aggiorna le patch di sicurezza Android a gennaio 2022

Connettività (solo Global) Abilita 5G e funzioni IMS in Qatar e Hong Kong Abilita funzioni IMS per H3G Irlanda

(solo Global)

Ecco, invece, quello della OxygenOS 11.0.4/11.0.5.0 per OnePlus Nord N10 e N200:

Sistema Aggiorna le patch di sicurezza Android a gennaio 2022



Come ogni aggiornamento, anche quelli per OnePlus Nord CE, N10 e N200 sono in fase di roll-out. Se la notifica tarda ad arrivare, potete scaricarlo e installarlo manualmente oppure seguire questa guida per accelerare la ricezione degli aggiornamenti.

