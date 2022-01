OnePlus TV Y1S: presto modelli low budget con Android 11

Uno dei settori più interessanti di OnePlus è quello relativo ai suoi smart TV. E dopo aver portato la sua proposta in fasce di prezzo più basse, sta per tornare sul mercato con una nuova serie chiamata OnePlus TV Y1S, che comprenderà due modelli e varie specifiche tecniche interessanti.

OnePlus TV Y1S: cosa sappiamo sui nuovi smart TV Android?

Design e specifiche tecniche

OnePlus TV 40Y1

Erede naturale della serie Y1 arrivata a metà 2020, la nuova gamma OnePlus TV Y1S dovrebbe mantenere un design molto simile a quello già visto negli ultimi modelli presentati tra maggio e giugno 2021. Quindi, cornici sottili e pannelli di medie dimensioni. Infatti, sembra avremo due diagonali da 32″ e 43″, con la prima che bisognerà vedere che risoluzione adotterà tra HD Ready e Full HD, mentre la seconda potrebbe dividersi tra Full HD e 4K. Insomma, ci sembra palese si guardi ancora alla fascia entry-level.

Quanto alle tecnologie adottate, avremo sicuramente Android TV 11 customizzato da OnePlus e pare inoltre vi sia il supporto a HDR10+ e Dolby Audio (con decoding Atmos). A questo si aggiungono speaker da 20W (probabilmente 2 da 10W) e Wi-Fi Dual Band. Non saranno le migliori possibili, ma sicuramente si difenderanno molto bene sul mercato.

OnePlus TV Y1S – Prezzo e data di uscita

I nuovi smart TV OnePlus potrebbero debuttare entro il mese di febbraio 2022, quanto meno in India, dove il brand ha molto mercato in questo settore. Quanto al prezzo, ci si aspetta non costino più di 300€ circa (25.000 rupie), ma propendiamo verso un listino al ribasso, per competere direttamente con le TV di Realme e Xiaomi.

